Инфляция в России достигла максимума с 2015 года, составив почти 8,4%

Годовая инфляция в России составила 8,39%. Уровень цен на товары и услуги стал максимальным с 2015 года.

По данным Росстата, с начала 2021 года продовольственные товары подорожали на 10,62% в годовом выражении. Предварительную оценку ведомство опубликовало в среду, 29 декабря.

На данный момент уровень цен на товары и услуги превысил прогнозы властей. Инфляция в стране с 21 по 27 декабря снизилась до 0,26 процента. С начала 2021-го цены увеличились на 8,26 процента, что стало максимумом за последние шесть лет. Тогда показатель достигал 12,91%.

При этом, как пишет Росстат, индекс потребительских цен в декабре текущего года составит 100,82%, с начала года — 108,39%. Продовольственные товары в последний месяц уходящего года подорожали на 1,36%, а за год — на 10,62%. Непродовольственные товары — на 0,64% и 8,58% соответственно.

Рост цен в России, по мнению Мишустина, это сброс мировой девальвации национальных валют в сторону еще импортирующих товары. Однако при этом в России есть «соответствующие ответы и стратегии». Например, задачи, связанные с импортозамещением, или работа, которая связана с наращиванием потенциала российского агропрома.

Напомним, рост инфляции в России произошел в конце ноября. До этого она составляла 8,05%. за неделю в период с 23 по 29 ноября годовая инфляция в России взлетела до 8,38%. Основной вклад внес рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг. При этом рост цен на продовольствие замедлился на 0,24%. Непродовольственные товары показали худший результат: темпы роста цен снизились до 0,17%. Также замедлился рост цен на бензин до 0,14%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфляция может не просто подняться до двузначного значения в новом году, но и продолжать оставаться такой на протяжении длительного времени. По мнению директора Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолия Тихонова, в 2022 году инфляция задержится на 10%. На настоящий момент инфляция по России находится на уровне 8%.