Прокуратура начала проверку после отключения отопления в поезде Петербург — Кострома

Прокуратура начала проверку после отключения отопления в поезде Петербург — Кострома
Проводится проверка. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента в поезде, который ехал из Санкт-Петербурга в Кострому. Пассажиров лишили отопления.

В среду, 29 декабря, из-за технической неисправности в вагонах поезда отключилась подача тепла. По этой причине пассажиров пришлось довозить до пункта назначения другим составом и автобусами.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров поезда. При наличии оснований сотрудники надзорного ведомства примут меры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 19 декабря температура воздуха опускалась до -7 градусов. Усилится южный ветер, его порывы достигали 6-11 метров в секунду.

В городе сохраняется сложная обстановка на дорогах. Коммунальные службы плохо очищают дороги от наледи, поэтому местами встречаются участки, где пройти и не упасть будет удачей. В связи с этим водителям и тем, кто идет пешком, нужно смотреть на дорогу и выбирать наиболее безопасные маршруты.

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