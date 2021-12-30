В Ленобласти коронавирусом заразились еще 334 человека

В Ленобласти коронавирусом заразились еще 334 человека
В Ленобласти коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 334 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 101 223 случая ковида. При этом выздоровели 85 915 пациентов, в том числе 618 за последние сутки. Кроме того, стало известно о четырех летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 997.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватил еще 2 661 человек. Третье место у Подмосковья — 977 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус отбирает годы жизни у переболевших.

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