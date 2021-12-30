В России за сутки выявили 21 тысячу случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 21 073 человек.

Об этом стало известно сегодня, 30 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 479 344.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 926 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 307 948 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 43 004 человека. Общее количество выздоровлений достигло 9 423 227.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватил еще 2 661 человек. Третье место у Подмосковья — 977 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус отбирает годы жизни у переболевших.