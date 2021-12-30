Мишустин выделил 1 млн рублей на исследование ада

Мишустин выделил 1 млн рублей на исследование ада
Институт философии РАН потратил 742 тыс. рублей на работу «Является ли злом существование ада». Фото: kremlin.ru

Ученые института философии РАН потратят выигранный грант на философские изыскания.

Правительственный грант получили ученые института философии РАН, сообщает Deita.ru. На различные исследования в области философии было направлено до 1 млн рублей. Так, например, указанное учебное заведение потратило 742 тыс. рублей на работу «Является ли злом существование ада».

Заказ на данное исследование был выполнен в октябре этого года. Единственным поставщиком госзакупки числится кандидат философских наук, сотрудник Высшей школы экономики Игорь Гаспаров.

Помимо этой суммы 667 тыс. рублей было израсходовано на научную работу «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX- нач. XX: Основные идеи и позднесхоластические корни». Параллельно с этим 686 тысяч затрачено на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея».

Отмечается, что еще в 742 тыс. стоило исследование «Бесполезная свобода и проблема ада».

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, Путин отменил списывание долго россиян с социальных выплат.

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