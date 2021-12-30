В Кремле пояснили, почему разнятся данные о привитых россиянах

Песков раскрыл загадку «скачущей» цифры по данным Голиковой и Поповой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил СМИ, почему информация, данная в один день, показывает разные цифры по числу вакцинированных россиян. Об этом сообщает Deita.ru.

Как стало известно, пользователи соцсетей, а также журналисты заметили несовпадение данных по количеству привитый граждан РФ. Источниками в один день выступали вице-премьер России Татьяна Голикова и руководительница Роспотребнадзора Анна Попова.

Так, по словам Голиковой, в стране привит 61% населения, через час Попова заявила, что коллективный иммунитет в России достиг 56%. За 5% разницы представителей власти стоит ни много ни мало 7 млн человек.

Песков объяснил, что это несовпадение данных связано с различной методикой подсчета. В СМИ предположили, вероятно, в одном случае в это число включили переболевших ковид, а в другое исключительно вакцинированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, препарат на основе плазмы крови зарегистрирован Минздравом России.