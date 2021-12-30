На Суздальском шоссе загорелся подземный паркинг

На Суздальском шоссе загорелся подземный паркинг
Горела парковка в Приморском районе. Фото: "Яндекс панорамы"

В Приморском районе загорелся подземный паркинг, никто не пострадал.

Сегодня, 30 декабря, в 19:23 в доме №26 корпуса 1 по Суздальскому шоссе произошло возгорание. Очевидцы вызвали спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Петербурга.

В подсобном помещении паркинга обгорела обстановка на площади два квадратных метра.

Открытое горение потушили в 19:47, информации о пострадавших не имеется.

В ликвидации пожара принимали участие 15 человек личного состава и три единицы техники, говорится в сообщении ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центральном районе на Тележной улице загорелся второй этаж нежилого кирпичного здания, никто не пострадал. Здание используется в административно-производственных целях.

новости СПб пожар происшествие Суздальское шоссе


 

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