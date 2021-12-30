Фура и две иномарки столкнулись на съезде с КАД

Фура и две иномарки столкнулись на съезде с КАД
Дорожный инцидент случился на КАД. Фото: vk.com/spb_today

В предновогодней суете на внутреннем кольце КАД перед съездом на Дачный проспект произошло серьезное ДТП.

Дорожный инцидент случился вечером 30 декабря. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить две иномарки и фура.

«Съезд с КАД на Дачный не поделили Polo и Smart. Перед съездом левее стоит фура на «аварийке», возможно тоже поучаствовала. Пробки на момент проезда не было, но довольно плотно», — сообщил очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на федеральной трассе М-10 Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург произошло ДТП с лосем. Машины объезжают лежащее животное.

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