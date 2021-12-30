В Апраксином дворе на Садовой произошел пожар

В Апраксином дворе на Садовой произошел пожар
Пожарные оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Вечером 30 декабря в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 22:31 мск. На Садовой улице, 28-30, в административном здании происходило горение на площади 15 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 22:54 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы спецтехники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Академика Константинова пожар произошел в мусоросборнике.

адмиралтейский район пожар происшествия


 

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