В Апраксином дворе на Садовой произошел пожар

Вечером 30 декабря в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 22:31 мск. На Садовой улице, 28-30, в административном здании происходило горение на площади 15 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 22:54 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы спецтехники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Академика Константинова пожар произошел в мусоросборнике.