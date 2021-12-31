Тело менеджера Ким Кардашьян и Ники Минаж нашли зарезанным в багажнике

Изуродовать тело женщины мог ее бывший любовник.

О местонахождении менеджера американских знаменитостей Анджелы Кукавски перестало быть известно еще 23 декабря. Через неделю ее труп нашли в багажнике автомобиля в Лос-Анджелесе.

Американские СМИ пишут, что виноват в преступлении любовник жертвы, пробравшийся к ней в дом. Там он жестоко расправился с несчастной, несколько раз ударив ножом. После он отнес ее тело в багажник своей машины

Правоохранители поймали мужчину лишь днем 29 декабря. В тот же день обнаружили и тело Анжелы.

Общественность была в шоке от случившегося. Погибшая работала с наследниками Тупака, Ким Кардашьян и Ники Минаж.

Кроме того Анжела была многодетной матерью. У женщины было пятеро детей от разных браков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Канье Уэст хочет, чтобы Ким Кардашьян вернулась к нему.