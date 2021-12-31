Семейный подряд: парочка сняла гирлянды, повешенные жильцами дома на Кондратьевском

Молодые люди сняли гирлянду. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Молодые люди сняли гирлянду. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Калининском районе Петербурга двое молодых людей украли гирлянду, которую местные жители повесили на входе в парадную жилого дома.

Об инциденте стало известно в ночь на пятницу, 31 декабря. Кадрами происходящего, заснятые камерами видеонаблюдения, местные жители поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи отметили, что присвоить себе чужую вещь парочка решила еще в католическое Рождество, 25 декабря. По их словам, около 6:30 утра молодая пара скрутила и похитила гирлянды, повешенные у парадной дома 62, корпус 3, по Кондратьевскому проспекту.

«Семейный подряд», — прокомментировал пользователь. «Жильцы дома теперь их очень ищут», – написал автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подростки разбили икону и украли золотые украшения из церкви в Гатчине. В полицию обратился настоятель Мариенбургской Покровской церкви, расположенной в Гатчине на Круговой улице.