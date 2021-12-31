В Петербурге хотя бы одним компонентом привили от COVID почти 3 млн человек

В Северной столице хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса привились почти 3 млн человек. Об этом рассказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, вакцинированные жители Петербурга могут без опасений встречать 2022 год и быть уверенными в том, что им не грозит вирус.

«А если это случится, то оно будет протекать в легкой форме», — отметил Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Напомним, за минувшие 24 часа с диагнозом новая коронавирусная инфекция в больницу попали 384 жителя Петербурга. Днем ранее госпитализировали на 46 человек меньше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти России ожидают наступления в начале 2022 года новой волны заболеваемости коронавирусом. При этом официального подтверждения сведений об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране в начале нового года нет.