В Петербурге хотя бы одним компонентом привили от COVID почти 3 млн человек

В Петербурге хотя бы одним компонентом привили от COVID почти 3 млн человек
В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Северной столице хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса привились почти 3 млн человек. Об этом рассказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, вакцинированные жители Петербурга могут без опасений встречать 2022 год и быть уверенными в том, что им не грозит вирус.

«А если это случится, то оно будет протекать в легкой форме», — отметил Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Напомним, за минувшие 24 часа с диагнозом новая коронавирусная инфекция в больницу попали 384 жителя Петербурга. Днем ранее госпитализировали на 46 человек меньше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти России ожидают наступления в начале 2022 года новой волны заболеваемости коронавирусом. При этом официального подтверждения сведений об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране в начале нового года нет.

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