Глава ФМБА назвала самый эффективный метод борьбы с пандемией COVID

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что, по ее мнению, является абсолютной панацеей в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
По ее словам, «самый эффективный метод в борьбе с пандемией – это вакцинация».
«Поэтому вакцинация должна сохраняться, она должна расширяться, и она должна совершенствоваться», — сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что запасов вакцины от коронавируса в регионах есть в достаточном количестве.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назальную форму вакцины «Спутник V» против COVID-19 начнут поставлять на рынок в первом квартале 2022 года. Спрей будет особенно эффективен против нового и наиболее заразного омикрон-штамма коронавирусной инфекции, отметили представители центра.