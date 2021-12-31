Глава ФМБА назвала самый эффективный метод борьбы с пандемией COVID

С каждым разом иммунизация от коронавируса должна расширяться. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

С каждым разом иммунизация от коронавируса должна расширяться. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что, по ее мнению, является абсолютной панацеей в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

По ее словам, «самый эффективный метод в борьбе с пандемией – это вакцинация».

«Поэтому вакцинация должна сохраняться, она должна расширяться, и она должна совершенствоваться», — сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что запасов вакцины от коронавируса в регионах есть в достаточном количестве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назальную форму вакцины «Спутник V» против COVID-19 начнут поставлять на рынок в первом квартале 2022 года. Спрей будет особенно эффективен против нового и наиболее заразного омикрон-штамма коронавирусной инфекции, отметили представители центра.