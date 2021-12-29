Стало известно, когда в России начнут продавать назальную вакцину от COVID

Назальную форму вакцины «Спутник V» против COVID-19 начнут поставлять на рынок в первом квартале 2022 года. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте препарата со ссылкой на центр имени Гамалеи.

Спрей будет особенно эффективен против нового и наиболее заразного омикрон-штамма коронавирусной инфекции, отметили представители центра.

Кроме того, вакцина не только обеспечивает иммунную систему защитой от омикрона, но и предотвращает его распространение, отмечается в сообщении.

Новая форма препарата позволит создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. По данным разработчиков вакцины, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой «Спутник Лайт».

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что его подчиненные испытали назальную вакцину против ковида на своих детях.

«Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить», — заявил Гинцбург.

По его словам , побочных эффектов после применения назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции выявлено не было. По мнению Гинцбурга, препарат не опасен для аллергиков. Исключение составляют лишь периоды обострения заболевания.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что омикрон-штамм в пять-семь раз заразнее предыдущих вариантов коронавируса. При этом прошло слишком мало времени с момента выявления штамма «Омикрон» для того, чтобы выявить существенные последствия этого варианта COVID-19.

Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.