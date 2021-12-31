На рынке женщина «свистнула» и 83-летней петербурженки кошелек

На рынке женщина &#171;свистнула&#187; и 83-летней петербурженки кошелек
У женщины украли кошелек. Фото: pixabay.com

54-летнюю подозреваемую уже задержали сотрудники уголовного розыска Главка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 31 декабря, в пятницу, у пожилой женщины на рынке украли кошелек, стоимость 100 рублей. Внутри него было 4 300 рублей и банковская карта.

Подозреваемая могла вытащить из кармана куртки у 83-летней горожанки ее кошелек.

Однако фигурантку удалось задержать 29 декабря у дома №16 по улице Дыбенко.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что учительница из Петербурга заявила в полицию на представительницу кочевого народа за кражу с гаданием.

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