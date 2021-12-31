Туристы посетили Петербург 6 млн раз за этот год

Северную столицу в этом году посетили всего 250 тыс. иностранных туристов. Фото: Pixabay.com

Северную столицу в этом году посетили всего 250 тыс. иностранных туристов. Фото: Pixabay.com

РСТ: 96% от всего турпотока Северной столицы – россияне.

Туристический поток в Петербург в 2021 году составил около 6 млн прибытий, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии (РСТ). Это в два раз больше, чем в 2020 году.

Преобладающая часть посещений приходится на внутренний туризм – 96%, информирует член Экспертного совета РСТ Юлия Кислова. Северную столицу в этом году посетили всего 250 тыс. иностранных туристов около 4% от всего потока. Для сравнения, в 2019 году иностранцы составляли половину всех туристов Петербурга.

Специалист объяснила это снижение последствиями пандемии, об этом свидетельствуют данные Всемирной туристской организации, по которым международный туризм уменьшился на 76% по сравнению с позапрошлым — 2019 годом.

Напомним, до пандемии город на Неве принимал 10,5 млн гостей, половина из которых составляли иностранцы. Тем не менее туризм пополнил экономику Северной столицы в этом году на 234 млрд рублей, что немаловажно для 400 тыс. местных жителей, чья деятельность связана с индустрией гостеприимства.

Gazeta.SPb.ru сообщала, в последний день уходящего года пассажиры не могут вылететь из Пулково из-за отмены десятка рейсов.