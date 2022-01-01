Проезд в петербургском метро с 1 января подорожает до 65 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте Северной столицы станет выше с начала 2022 года. Цена одной поездки теперь стоит 65 рублей.

Таким образом тарифы подняли на 5 рублей. Теперь проезд в автобусе, трамвае и троллейбусе будет стоить 60 рублей, а в метрополитене 65. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

Власти считают, что такими тарифами пользуются по больше части туристы. Одноразовые поездки составляют 14,5 процентов ото всех перевозок.

Однако и по транспортной карте «Подорожник» проезд подорожает. Плата за одну поездку равна 45 рублям. При этом, за проезд на наземном транспорте придется выложить 40 рублей. Так, цена выросла на 4 рубля.

Однако есть радостная весть. Проезд по «Единой картой петербуржца» снижается на 4 рубля, теперь он стоит до 35 рублей. Если платить через мобильный телефон, то его стоимость будет равняться уже 31 рублю.

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