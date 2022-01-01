Утром 1 января на проспекте Ветеранов загорелся магазин

Утром 1 января на проспекте Ветеранов загорелся магазин
В магазине на проспекте Ветеранов произошел пожар. Фото: google.maps

Спасатели потушили пожар в магазине в Кировском районе Петербурга, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу.

По данным ведомства, сегодня в 11:51 очевидцы сообщили в экстренные службы о пожаре в доме №76 по проспекту Ветеранов. Возгорание по неизвестной причине началось в помещении магазина, расположенного на первом этаже многоквартирного дома.

К месту происшествия на борьбу с огнем направили 12 сотрудников МЧС и три пожарные машины. Выяснилось, что площадь пожара составила 5 квадратных метров. Пламя потушили за 15 минут.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Белы Куна незадолго до Нового года случился сильный квартирный пожар.

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