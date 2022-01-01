На Белы Куна незадолго до Нового года случился сильный квартирный пожар

Пожар, по информации очевидцев, произошел на 5 этаже. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Пожар, по информации очевидцев, произошел на 5 этаже. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Во Фрунзенском районе Петербурга всего за несколько часов до Нового года в одной из квартир случился пожар. С огнем боролись около получаса.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных в 18:18. Все случилось жилом доме по адресу: улица Белы Куна, доме №19 корпус 2. Причина возгорания неизвестна.

Площадь пожара была 25 квадратных метров. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 20 человек личного состава и четыре пожарные машины. К 18:54 с огнем справились.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По информации сообщества в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП И ЧП Петербурга», огонь охватил квартиру на 5 этаже. Очевидцы снимали на видео страшные сцены пожара.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из квартиры на Бадаева во время пожара эвакуировали человека.