В Ленобласти коронавирусом заразились еще 344 человека

Коронавирус подхватили в Ленобласти почти 350 человек. Фото: pixabay.com

Коронавирус подхватили в Ленобласти почти 350 человек. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 344 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 1 января, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 101 906 случаев ковида. При этом выздоровели 87 213 пациентов, в том числе 657 за последние сутки. Кроме того, стало известно о семи летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 009.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 2 472 человека. Третье место у Подмосковья — 1 271 новых ковид-пациентов.

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