В Ленобласти коронавирусом заразились еще 344 человека

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 344 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 1 января, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
С начала пандемии в Ленобласти выявлено 101 906 случаев ковида. При этом выздоровели 87 213 пациентов, в том числе 657 за последние сутки. Кроме того, стало известно о семи летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 009.
По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 2 472 человека. Третье место у Подмосковья — 1 271 новых ковид-пациентов.
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