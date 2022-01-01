Второй раз за сутки: на Бадаева в квартире горела кухня

Второй раз за сутки: на Бадаева в квартире горела кухня
Пожар охватил кухню на Бадаева. Фото: "Яндекс Панорамы"

В Невском районе Петербурга в субботу 1 января случился квартирный пожар. С огнем боролись около 15 минут.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных в 12:22. Все случилось доме по адресу: улица Бадаева, доме №8 корпус 1. Причина возгорания неизвестна.

Площадь пожара была три квадратных метров. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 12 человек личного состава и три пожарные машины. К 12:39 с огнем на 10-метровой кухне справились.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, Gazeta.SPb.ru писала, что незадолго до наступления Нового года в двухкомнатной квартире на улице Бадаева уже случался пожар. С огнем тогда боролись целый час. Из квартиры во время пожара пришлось эвакуировать человека.

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