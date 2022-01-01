Школьник попал в реанимацию из-за сильного отравления перед Новым годом

Школьник попал в реанимацию из-за сильного отравления перед Новым годом
Школьника госпитализировали с отравлением. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Полиция разбирается в обстоятельствах госпитализации девятиклассника в Красногвардейском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb, 14-летний школьник попал в детскую больницу в ночь на 31 декабря. Подростка на скорой забрали из квартиры на Заневском проспекте в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали острое пероральное отравление неизвестным веществом депримирующего действия. Сейчас мальчик в реанимации.

В правоохранительных органах добавили, что подросток проживает в Колпино и стоит на учете в полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сертолово прохожий не смог пройти мимо окровавленного мигранта.

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