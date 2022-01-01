В Усть-Ижоре загорелась баня

В Усть-Ижоре загорелась баня
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Вечером 1 января в Колпинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 17:37 мск. В поселке Усть-Ижора на Шлиссельбургском шоссе, 107 полностью сгорела рубленая, размером 4х4 метра частная баня, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 18:02 мск.

Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из квартиры на Бадаева во время пожара эвакуировали человека.

Колпинский район пожар происшествия


 

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