В Усть-Ижоре загорелась баня

Вечером 1 января в Колпинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 17:37 мск. В поселке Усть-Ижора на Шлиссельбургском шоссе, 107 полностью сгорела рубленая, размером 4х4 метра частная баня, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 18:02 мск.

Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из квартиры на Бадаева во время пожара эвакуировали человека.