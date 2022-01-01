Спасатели потуши пожар в «двушке» на проспекте Науки

Пожар прибыли на место происшествия. Фото: архив ГУ МЧС по СПб

Пожар прибыли на место происшествия. Фото: архив ГУ МЧС по СПб

Вечером 1 января в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 21:02 мск. На проспекте Науки, д. 24, корп. 1, загорелась квартира.

В 2-х комнатной, отдельной квартире выгорела комната площадью 15 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 21:39 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар охватил коммуналку на проспекте Стачек.