При стрельбе на вечеринке в Миссисипи погибли три человека

При стрельбе на вечеринке в Миссисипи погибли три человека
Инцидент произошел 1 января. Фото: Pixabay

Во время новогодней вечеринки в городе Галфпорт американского штата Миссисипи произошла стрельба.

В результате происшествия пострадали три человека. По предварительной информации, во время вечеринки произошла ссора, которая закончилась перестрелкой.

Как сообщает местный телеканал WLOX со ссылкой на полицию, один человек находится в критическом состоянии, трое — двое мужчин и женщина — получили ранения, не опасные для жизни.

Расследование произошедшего продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали.

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