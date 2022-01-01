Премьер Греции выразил надежду, что с «омикроном» завершится история с пандемией

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что, возможно, штамм «омикрон» станет «последней главой» в истории с пандемией и заболевание станет эндемическим.

По его словам, предстоит несколько трудных недель со вспышкой «омикрона», но, похоже, у него более низкий уровень заболеваемости.

«Если это так, то это будет луч оптимизма, но, похоже, так оно и есть. И, конечно же, он завершит это приключение», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.