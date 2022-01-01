На перекрёстке Северного и Вавиловых не смогли разъехаться две легковушки

Дорожный инцидент случился на перекрёстке Северного и Вавиловых. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился на перекрёстке Северного и Вавиловых. Фото: vk.com/spb_today

Два автомобиля столкнулись на пересечении Северного проспекта и улицы Вавиловых.

Дорожный инцидент случился вечером 1 января.

В Сети появилось фото с места происшествия.

«Интересная траектория, в месте, где только налево в этом месте можно»;

«Как люди умудряются на пустой дороге столкнуться?», — пишут пользователи Сети. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовая авария произошла среди ночи на проспекте Непокоренных. Участниками столкновения стали два автомобиля такси и еще одна легковушка.