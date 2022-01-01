На перекрёстке Северного и Вавиловых не смогли разъехаться две легковушки

Два автомобиля столкнулись на пересечении Северного проспекта и улицы Вавиловых.
Дорожный инцидент случился вечером 1 января.
В Сети появилось фото с места происшествия.
«Интересная траектория, в месте, где только налево в этом месте можно»;
«Как люди умудряются на пустой дороге столкнуться?», — пишут пользователи Сети. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовая авария произошла среди ночи на проспекте Непокоренных. Участниками столкновения стали два автомобиля такси и еще одна легковушка.