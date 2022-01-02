В России за сутки выявили более 18,2 тысяч случаев COVID

В России за сутки выявили более 18,2 тысяч случаев COVID
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 18 233 человек, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на воскресенье, 2 января, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 537 966.

За сутки зафиксировали 811 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии от последствий вируса скончались 310 518 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 9 524 039 человека. Общее количество выздоровлений достигло 9 524 039.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

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