Сотни мигрантов вывезли в новогоднюю ночь из центра Петербурга

Сотни мигрантов вывезли в новогоднюю ночь из центра Петербурга
Примерно 200 задержанных подлежат выдворению с территории Российской Федерации. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В новогоднюю ночь полиция Северной столицы провела рейд по Центральному району города.

Задержания проводились в ночь с 31 декабря на 1 января на Невском проспекте и возле Дворцовой площади. Около тысячи челочек не поместились в отделах полиции центра города и их развезли по соседним, сообщил 47news.

В отношении более 200 человек составили протоколы. Большинство из них будут выдворены из страны.

Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в Санкт-Петербурге проходят регулярно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 января из России начнут выдворять трудовых мигрантов, которые не оформили нужные для легальной работы бумаги. Наказание грозит не только мигрантам, но и работодателям, которые привлекают таких сотрудников. За каждого работника могут назначить штраф в размере до 800 тысяч рублей.

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