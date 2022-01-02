Стало известно о раннем «расплывчатом» симптоме нехватки витамина D

Стало известно о раннем «расплывчатом» симптоме нехватки витамина D
Чаще всего нехватка витамина D встречается зимой. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Дотрагиваясь до кости, у человека могут возникнуть болевые ощущения.

О том, что при авитоминозе у человека появляются болевые ощущения в мышцах сообщает национальная служба здравоохранения Великобритании.

Известно, что в зимнее время года человек может столкнуться с нехваткой витамина D. Это логично, ведь зимой слишком мала солнечных дней. У этого состояния насчитывпется несколько симптомов.

Первичным признаком является быстрая утомляемость, а также усталость. Несмотря на это нехватку витамина D организм может и вовсе не демонстрировать. То есть дефицит может происходить и бессимптомно.

Еще одним симптомом, по мнению специалистов является неприятные ощущения в мышцах. Нажимая на кость, может возникнуть боль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог назвала причины замедленного метаболизма. Нарушение обмена веществ чаще всего происходит не из-за болезней, в том числе наследственных, а по причине неправильного режима питания.

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