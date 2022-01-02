Семья из Ломоносова лишилась двухмесячной дочери 1 января: девочка задохнулась

Новый год одной из семей в городе Ломоносове начался с трагедии. Утром 1 января умер младенец.

Все случилось в квартире одного из домов на Александровской улице. Около полудня 1 января двухмесячная девочка начала задыхаться.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть. Внешние признаки насильственной смерти отсутствовали.

Семья является неполной, на учете не состоит. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кингисеппском районе Ленинградской области младенца госпитализировали с сильными ожогами. Обстоятельства случившегося выясняются. В детскую больницу родители доставили из деревни Большое Куземкино мальчика, родившегося в марте 2021 года. Медики диагностировали у малыша термические ожоги туловища, правого плеча и обоих бедер.