В отношении жителя, убившего знакомого в новогоднюю ночь, возбуждено 4 уголовных дела

В отношении жителя, убившего знакомого в новогоднюю ночь, возбуждено 4 уголовных дела
В отношении жителя, убившего знакомого в новогоднюю ночь, возбуждено 4 уголовных дела. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Стали известны подробности роковой новогодней ночи для погибшего в Колпинском районе и женщины с бульвара Трудящихся, в отношении которой были совершены действия сексуального характера.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло около 23:00 на бульваре Трудящихся в доме 26. В ходе распития алкогольных напитков, еще до боя курантов, 48-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 35-летней сожительницы, после этого он попытался ее изнасиловать.

Еще более трагичная участь ждала 33-летнего приятеля, — его мужчина задушил насмерть. От полученных травм пострадавший мужчина скончался на месте.

Правоохранительные органы изъяли у обвиняемого жителя и с места происшествия следы рук, 3 мобильных телефона, биоматериалы и одежду. Были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: «Убийство», «Приготовление к преступлению и покушение», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Мужчина помещен в ИВС в ночь на 1 января около 5 часов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петроградском районе Петербурга мужчина подозревается в насильственных действиях сексуального характера в новогоднюю ночь.

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