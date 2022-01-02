В 2022 году россияне столкнутся с новыми налогами, штрафами и изменениями в МРОТ

Для жителей России в новом 2022 году Госдума подготовила несколько изменений, которые затронут не только наболевшие темы пенсий, но и налогов, штрафов, прививочных сертификатов, вычетов и размера оплаты труда.

Законопроекты были подписаны в минувшем 2021 году. АБН собрало список новшеств, которые стоит ожидать жителям России в 2022 году.

О налоговых вычетах и не только

Например один из законов коснулся налоговых вычетов. Так, россияне получат право на новый социальный налоговый вычет, которые они смогут оформить за покупку абонементов в фитнес-центр, спортзал и бассейн. При этом вычет можно пополнить максимум с 120 тысяч рублей в год, а максимальная компенсация от НДФЛ составит 13%.

Еще одно нововведение касается физических ли, для которых вводится 13-процентный налог в случае, если на банковском счете хранится более 1 млн рублей. А для граждан, у которых доход за 2021 год составил более 5 млн рублей вводится налог по ставке 15%. Отмечается, что налоги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.

Депутат ЗакСа Петербурга и председатель комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина Иванова заявила, что нововведение от правительства в этой сфере позволит уменьшить налоговую нагрузку на бизнес.

Новые весенние штрафы для автомобилистов

Отдельным пунктом стоит отметить штрафы для водителей за отсутствие техосмотра. Они вступит в силу с начала весны 2022 года. Теперь водители такси, автобусов, грузовиков, а также коммерческого транспорта за нарушения должны будут заплатить до 2 тысяч рублей. Однако владельцам легковых автомобилей и мотоциклов не нужно проходить обязательный техосмотр. Также согласно указу Минздрава с 1 марта изменится порядок выдачи автомобилистам медицинских справок.

МРОТ, сертификаты, или чего нам ждать уже этой зимой

Зимой 2022 года в России уже начали происходить изменения. С января 2022 года в федеральном информационном регистре, по новому закону, будут храниться сведения о гражданах России, среди которых часть личной информации. Вести реестр будет ФНС, которое займется обеспечением защиты данных, внесенных в реестр. Новый учетный документ появится и в сфере туризма. На официальном портале Ростуризма будет вестись специальный реестр турагентов.

Также с января 2022 года изменится МРОТ, сумма которого станет больше на 1 098 и достигнет 13 890 рублей. Размер прожиточного минимума при этом составит 12 654 рубля, а для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров сумма обозначается как 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Сертификаты о вакцинации тоже изменятся. Новая информация о прививках и перенесенных болезнях автоматически поменяется на Госуслугах с 1 февраля до 16 ноября 2022 года.

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