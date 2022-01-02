В Пушкинском районе причиной пожара стал гараж

В Пушкинском районе причиной пожара стал гараж
В Пушкинском районе причиной пожара стал гараж. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Пушкинском районе Санкт-Петербурге на улице Белых ночей загорелся гараж.

В воскресенье, 2 января, около 18:55 пожар произошел в гараже на улице Белых ночей, 12. Спасатели оперативно выехали на место происшествия.

Выяснилось, что в Пушкинском районе загорелся металлический гараж размером 3х9 метров. При этом обстановка обгорела на площади 10 квадратных метров.

Огонь удалось потушить в 19:11, за 16 минут. Чтобы справиться с инцидентом понадобилось 1 машина и 5 человек личного состава от МЧС.

Сведения о пострадавших не поступали, выясняются детали произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек. В инциденте пострадала женщина, которая отравилась угарным газом. Ее экстренно госпитализировали в больницу после того, как спустили по пожарной лестнице.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть новости СПб пожар происшествия улица Белых ночей


 

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