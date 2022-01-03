Утром на Гвардейской улице полыхала коммуналка

Пожар случился в доме на Гвардейской улице. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Пожар случился в доме на Гвардейской улице. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил коммунальную квартиру.

Возгорание случилось утром в понедельник, 3 января, по адресу: Красное село, ул. Гвардейская, д. 5. Сигнал о ЧП потупил дежурному части в 8:05, к мету происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в коммунальной квартире трехэтажного жилого дома выгорела комната площадью 16 квадратных метров.

В 08:28 пожар ликвидирован. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пожаре на улице Нахимова женщина отравилась угарным газом и была госпитализирована. Очаг возгорания оказался на 7 этаже. Горела комната площадью 15 квадратных метров и коридор примерно 20 квадратных метров.