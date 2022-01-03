Утром на Гвардейской улице полыхала коммуналка

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил коммунальную квартиру.
Возгорание случилось утром в понедельник, 3 января, по адресу: Красное село, ул. Гвардейская, д. 5. Сигнал о ЧП потупил дежурному части в 8:05, к мету происшествия оперативно были направлены спасатели.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в коммунальной квартире трехэтажного жилого дома выгорела комната площадью 16 квадратных метров.
В 08:28 пожар ликвидирован. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 12 человек личного состава.
Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пожаре на улице Нахимова женщина отравилась угарным газом и была госпитализирована. Очаг возгорания оказался на 7 этаже. Горела комната площадью 15 квадратных метров и коридор примерно 20 квадратных метров.