Утром на Гвардейской улице полыхала коммуналка

Утром на Гвардейской улице полыхала коммуналка
Пожар случился в доме на Гвардейской улице. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил коммунальную квартиру.

Возгорание случилось утром в понедельник, 3 января, по адресу: Красное село, ул. Гвардейская, д. 5. Сигнал о ЧП потупил дежурному части в 8:05, к мету происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в коммунальной квартире трехэтажного жилого дома выгорела комната площадью 16 квадратных метров.

В 08:28 пожар ликвидирован. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пожаре на улице Нахимова женщина отравилась угарным газом и была госпитализирована. Очаг возгорания оказался на 7 этаже. Горела комната площадью 15 квадратных метров и коридор примерно 20 квадратных метров.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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