Специалисты выяснили, кому противопоказано сливочное масло

Специалисты выяснили, кому противопоказано сливочное масло
Специалисты выяснили, кому противопоказано сливочное масло. Фото: ООО “Маркет Лайн”

Употреблять сливочное масло в пищу нельзя при некоторых противопоказаниях для здоровья, которые в совокупности с продуктом могут повлечь за собой серьезные последствия.

Нутрициолог Алена Степанова заявила, что сливочное масло не рекомендуется употреблять в пищу тогда, когда в организме начались воспалительные процессы. Об этом сообщают РИА Новости.

Также масло лучше не есть при аллергии, непереносимости лактозы и при наличии аутоиммунных заболеваний. Из-за большого количества холестерина, содержащегося в масле, его лучше исключить из рациона людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Степанова отметила, что лучше покупать масло с жирностью 82,5 процента без ароматизаторов, однородного цвета. При употреблении в умеренных количествах и условии, что у людей нет перечисленных проблем со здоровьем, масло может оказать положительное влияние. Так, в нем есть жирорастворимые витамины для иммунитета, пищеварения и мозга. Отмечается, что для взрослых ежедневная норма употребления сливочного масла 20-30 граммов, а для детей — не более десяти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторая группа так называемых «суперпродуктов» способствует выздоровлению и восстановлению организма после поражения болезнью. Выделяется 5 таких продуктов, среди которых цитрусовые, брокколи и чеснок.

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