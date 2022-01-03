На Ленинском проспекте жильцы «двушки» тушили натяжной потолок

В Красносельском районе Петербурга в понедельник пожар случился в двухкомнатной отдельной квартире. С огнем боролись сами жильцы.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных 3 января, в 16:57. Все случилось в двухкомнатной квартире по адресу: Ленинский проспект, дом №77 корпус 1. Причина возгорания неизвестна.

Оказалось, что возгорание началось на кухне, неизвестно как, но обгорел натяжной потолок. Справиться с пожаром удалось до прибытия спасателей.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе огонь охватил всю квартиру: ве комнаты и балкон. С огнем в трехкомнатной квартире боролись около 40 минут.