В недрах Земли нашли залежи самых первых пород

Не так давно были открыты «неровности», их обнаружили на стыке между мантией и ядром Земли. Именно они и могут быть залежами самых первых пород нашей планеты.

Такое заявление сделали американские ученые, пишет научный журнал Nature Geoscience.

Исследователи США из Университета Юты использовали для своего проекта компьютерное моделирование. Таким образом удалось показать первичные породы Земли под Гавайскими островами, Коралловым морем, а также Австралией.

Данные зоны чаще всего состоят из слоистых горных пород. Это говорит об их древности. Помимо прочего, сейсмические волны двигаются там на 50% медленнее, нежели в других участках земных недр.

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