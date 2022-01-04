В Приозерском районе вспыхнул частный дом

В Приозерском районе Ленобласти произошел пожар. Сообщение в 16:45 в понедельник, 3 января.

В СНТ Содружество горел частный дом и бытовка на общей площади 29 квадратных метров.

На месте происшествия работала дежурная смена 142 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 19:55 мск. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.