На проспекте Большевиков рецидивист прострелил петербуржцу мошонку

На проспекте Большевиков рецидивист прострелил петербуржцу мошонку
В мужчину стреляли на проспекте Большевиков. Фото: pixabay

Пострадавшего мужчину уже отпустили домой.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, неприятный инцидент случился в понедельник ночью, 3 января.

Буйный рецидивист затеял пальбу из травматического пистолета. Все случилось на проспекте Большевиков. Горожанин был ранен в мошонку и левую кисть руки.

О случившемся поведала правоохранительным органам соседка стрелка. В тот же день его и поймали. Подозреваемым оказался 41-летний мужчина, который не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статье о мошенничестве и за причинение тяжкого вреда здоровью. У фигуранта изъяли травматический пистолет.

Раненого же пришлось отправить в больницу. Ему диагностировали огнестрельное ранение мошонки и левой кисти. После оказания помощи мужчину отпустили домой. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина размахивал пистолетом у дома на Просвещения и стал фигурантом уголовного дела.

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