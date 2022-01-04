На Приморском шоссе произошло массовое ДТП

Во вторник, 4 января, на Приморском шоссе произошло массовое ДТП.

По словам очевидцев, незадолго до этого происшествия ещё одна машина улетела в кювет.

«Массовое ДТП на Приморском шоссе, не доезжая Лисьего Носа. Ещё одна машина, участник ДТП за отбойником справа у ЖД путей. P.S. Чуть ранее километром ещё одна машина улетела в кювет, службы на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место аварии прибыли спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером в Бокситогорском районе Ленобласти произошло массовое ДТП с летальным исходом.