На Приморском шоссе произошло массовое ДТП

На Приморском шоссе произошло массовое ДТП
ДТП на Приморском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 4 января, на Приморском шоссе произошло массовое ДТП.

По словам очевидцев, незадолго до этого происшествия ещё одна машина улетела в кювет.

«Массовое ДТП на Приморском шоссе, не доезжая Лисьего Носа. Ещё одна машина, участник ДТП за отбойником справа у ЖД путей. P.S. Чуть ранее километром ещё одна машина улетела в кювет, службы на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место аварии прибыли спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером в Бокситогорском районе Ленобласти произошло массовое ДТП с летальным исходом.

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