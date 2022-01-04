Тарифы на электроэнергию в России будут ежегодно повышаться на 5%

Тарифы на электроэнергию в России будут ежегодно повышаться на 5%. Фото: Baltphoto

Тарифы на электроэнергию в России будут ежегодно повышаться на 5%. Фото: Baltphoto

В 2022 году тарифы на коммунальные услуги в России вырастут, но мало того, каждый год ожидается увеличение до 5% тарифа на электроэнергию.

Увеличение тарифа на электроэнергию прогнозируется по материалам к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы. Об этом сообщает ТАСС.

Регулируемые тарифы сетевых организаций на электроэнергию для всех категорий потребителей, исключая физических лиц, в 2022 году в среднем увеличат на 3,8%. С 2023 года по 2024 год индексация тарифов не должна превысить 3%. Подчеркивается, что указанные темпы индексации не учитывают решений правительства России, которые принимаются для устранения локальных проблем в некоторых регионах.

С 2022 по 20224 год расходы россиян на оплату коммунальных услуг в среднем вырастут примерно на 4%, а это соответствует целевой инфляции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторым жителям России выплатят пособия от ПФР за январь досрочно. С февраля денежные суммы будут начислять гражданам, которые оформили выплаты в январе и феврале.