В России за сутки коронавирусом заразились 15,9 тысячи человек

В России за сутки коронавирусом заразились 15,9 тысячи человек
В России подтвердили новые случаи ковида. Фото: pexels

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 15 903 человек.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 570 212.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 834 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 312 187 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 27 071 человека. Общее количество выздоровлений достигло 9 575 147.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 1967 человек. Третье место у Подмосковья — 974 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России пока не выявили случаев заражения новым штаммом COVID из Франции.

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