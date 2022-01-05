В России за сутки коронавирусом заразились 15,9 тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 15 903 человек.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 570 212.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 834 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 312 187 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 27 071 человека. Общее количество выздоровлений достигло 9 575 147.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 1967 человек. Третье место у Подмосковья — 974 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России пока не выявили случаев заражения новым штаммом COVID из Франции.