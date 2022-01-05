В Мексике группа протестующих избила российскую туристку

В Мексике группа протестующих избила российскую туристку
Сведения о нападении на россиянку проверяет посольство РФ в Мексике. Фото: Unsplash

На юго-востоке Мексики протестующие напали на гражданку России, сообщили в прокуратуре штата Чиапас.

Как сообщается на сайте ведомства, генпрокуратура штата инициировала протокол привлечения к ответственности злоумышленников, которые нанесли телесные повреждения женщине с российским гражданством.

В прокуратуре уточнили, что инцидент произошел 3 января в муниципалитете Осчук. Туристка из России ехала на машине, когда ее остановила группа протестующих. Злоумышленники потребовали заплатить за проезд. Получив отказ, они напали на нее.

Сведения о нападении на россиянку проверяет посольство РФ в Мексике, сообщил заведующий консульским отделом дипломатического представительства Андрей Трояновский. Как передает ТАСС, посольство не получало обращения по поводу нападения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан петербуржец, который с битой напал на рейсовый автобус.

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