С доходного дома Васильева на Старо-Петергофском проспекте обвалилась часть крыши

С доходного дома А. Е. Васильева 1910 года постройки на Старо-Петергофском проспекте, 52, в Кировском районе Петербурга обвалилась часть крыши.

По словам очевидцев, козырёк рухнул прямо напротив двери в отель. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

«До двери оставалось метра два три, и слышу громкий звук что-то падает, я резко отскакиваю и отбегаю. Упали целая плита, лёд… Люди остановились и поздравили с др», — рассказал молодой человек, на которого чуть не упала часть крыши.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за два года в Петербурге расселили почти 4 тысячи «квадратов» аварийного жилья.