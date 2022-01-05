С доходного дома Васильева на Старо-Петергофском проспекте обвалилась часть крыши

С доходного дома Васильева на Старо-Петергофском проспекте обвалилась часть крыши
Инцидент произошел на Старо-Петергофском пр. 52. Фото: vk.com/spb_today

С доходного дома А. Е. Васильева 1910 года постройки на Старо-Петергофском проспекте, 52, в Кировском районе Петербурга обвалилась часть крыши.

По словам очевидцев, козырёк рухнул прямо напротив двери в отель. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

«До двери оставалось метра два три, и слышу громкий звук что-то падает, я резко отскакиваю и отбегаю. Упали целая плита, лёд… Люди остановились и поздравили с др», — рассказал молодой человек, на которого чуть не упала часть крыши.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за два года в Петербурге расселили почти 4 тысячи «квадратов» аварийного жилья.

дом кировский район обрушение крыши


 

Новости партнеров
На Литейном проспекте водительница
На Литейном проспекте водительница "Мерседеса" сбила девушку на "зебре"
Ученые сообщили симптомы рака, которые можно выявить без особых усилий
Ученые сообщили симптомы рака, которые можно выявить без особых усилий
Новый гендиректор «Ленэнерго» потратил деньги потребителей на новый офис в Петербурге?
Новый гендиректор «Ленэнерго» потратил деньги потребителей на новый офис в Петербурге?
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С доходного дома Васильева на Старо-Петергофском проспекте обвалилась часть крыши
Россияне получат по 5 000 рублей: деньги начнут приходить на карту с 7 января
В Петербурге продлён «жёлтый» уровень погодной опасности
Россиянам рассказали, как начать получать московскую пенсию
Эксперт рассказал, от каких кредитов лучше держаться подальше
В Петербурге пенсионерка набрала кредитов и отдала деньги мошенникам
В поселке Будогощь мужчина всю ночь насиловал сожительницу
За сутки в больницы Петербурга госпитализировали 289 человек