В Тосненском районе водитель легковушки, которая влетела в скорую, погиб на месте

В Тосненском районе водитель легковушки, которая влетела в скорую, погиб на месте
В Тосненском районе водитель легковушки, которая влетела в скорую, погиб на месте. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В среду, 5 января, в Тосненском районе произошло смертельное ДТП с участием машины «скорой помощи» и автомобилем «Дэу нексия». В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Около 19:20 на автодороге «М-10» в поселке Ушаки Тосненского района Ленинградской области водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На встречке автомобиль столкнулся со скрой, в результате чего 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, находящейся за рулем легкового автомобиля, погиб практически сразу же.

Личность погибшего устанавливается. Отмечается, что в машине «скорой помощи» пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 4 января на трассе «Пески-Сосново-Подгорье» произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Шевроле» и грузовика «Скания». Женщина, которая была за рулем легковушки, скончалась.

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