В Приозерском районе иномарки лоб в лоб столкнулась с грузовиком. Женщина-водитель не выжила

4 января на трассе "Пески-Сосново-Подгорье" произошло лобовое столкновение легкового автомобиля "Шевроле" и грузовика "Скания». Фото: vk.com/spb_today

4 января на трассе "Пески-Сосново-Подгорье" произошло лобовое столкновение легкового автомобиля "Шевроле" и грузовика "Скания». Фото: vk.com/spb_today

В Приозерском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 4 января на трассе «Пески-Сосново-Подгорье» произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Шевроле» и грузовика «Скания».

По предварительной информации, водитель иномарки не справившись с управлением, допустила занос на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибла женщина, водитель «Шевроле».

Известно, что погибшая за 2021 год к ответственности за нарушение ПДД не привлекалась.

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