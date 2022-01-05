В Приозерском районе иномарки лоб в лоб столкнулась с грузовиком. Женщина-водитель не выжила

В Приозерском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.
Как стало известно gazeta.spb.ru, 4 января на трассе «Пески-Сосново-Подгорье» произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Шевроле» и грузовика «Скания».
По предварительной информации, водитель иномарки не справившись с управлением, допустила занос на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибла женщина, водитель «Шевроле».
Известно, что погибшая за 2021 год к ответственности за нарушение ПДД не привлекалась.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан петербуржец, который с битой напал на рейсовый автобус.