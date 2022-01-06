Пострадавшим в ДТП с каршерингом на Савушкина потребовалась помощь медиков

Пострадавшим в ДТП с каршерингом на Савушкина потребовалась помощь медиков
Каршеринговый автомобиль столкнулся с другой легковушкой. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Каршеринговый автомобиль столкнулся с легковушкой на пересечении улиц Савушкина и Планерной. К месту происшествия прибыли спасатели и медики.

Дорожный инцидент случился в ночь на четверг, 6 января. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Столкновение между двумя автомобилями стало причиной ранений людей. В результате пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Возле автомобилей стояла машина скрой помощи. На место ДТП также прибыли спасатели.

Информация о состоянии автомобилистов не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 5 января в Тосненском районе произошло смертельное ДТП с участием машины «скорой помощи» и автомобилем «Дэу нексия». В результате ДТП 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, находящейся за рулем легкового автомобиля, погиб практически сразу же.

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