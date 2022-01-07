The Guardian: на востоке Канады выявлена «загадочная болезнь» молодежи

The Guardian: на востоке Канады выявлена &#171;загадочная болезнь&#187; молодежи
На востоке Канады выявлена "загадочная болезнь" молодежи. Фото: pixabay.com

На востоке Канады специалисты обнаружили загадочную болезнь, которая поражает молодых людей. Ключевыми симптомами являются снижение умственной способности и нарушение работы двигательного аппарата.

Неизвестно откуда и каким образом появилась болезнь. На настоящий момент зарегистрировано 48 случаев тех, кто имеет общие симптомы «загадочного заболевания». Помимо ухудшения умственной деятельности и нарушения движения, у людей отмечаются проблемы с концентрацией внимания, галлюцинации, бессонница и быстрая потеря веса. Об это пишет The Guardian.

Первые случаи необычной болезни были обнаружены два года назад у жителей восточной провинции Нью-Брунсвик. При этом отмечается, что, по крайней мере, в девяти случаях симптомы болезни развились у тесно контактирующих с больными.

Предположительно, заболевание похоже или связано с болезнью Крейтцфельдта-Якоба — смертельным заболеванием мозга. По мнению экспертов, причиной заболевания могут быть нейротоксины, которые в высоких концентрациях содержатся в омарах, ловлей которых занимается большинство жителей канадской провинции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что фастфуд, полуфабрикаты, сладости и газировка могут вызвать болезни поджелудочной железы.

болезнь инфекция молодеж Россия ученые


 

Новости партнеров
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Куркума способна убивать раковые клетки
Куркума способна убивать раковые клетки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
The Guardian: на востоке Канады выявлена «загадочная болезнь» молодежи
Из-за вспышки коронавируса игру «Милана» и «Зенита» ...
Этот процесс неизбежен: в России ожидается девальвация рубля
Бессараб: повышение пенсий в России стоит ожидать только при условии ...
На Ланском шоссе в Петербурге появилась маленькая снежная копия Спаса на Крови
The Sun: в 2020 году российская подлодка столкнулась с фрегатом ВМС Британии
В сфере транспорта и общепита в Петербурге с начала года составили 50 ...
В возрасте 75 лет скончался бывший начальник Генштаба Минобороны РФ ...