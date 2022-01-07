The Guardian: на востоке Канады выявлена «загадочная болезнь» молодежи

На востоке Канады специалисты обнаружили загадочную болезнь, которая поражает молодых людей. Ключевыми симптомами являются снижение умственной способности и нарушение работы двигательного аппарата.

Неизвестно откуда и каким образом появилась болезнь. На настоящий момент зарегистрировано 48 случаев тех, кто имеет общие симптомы «загадочного заболевания». Помимо ухудшения умственной деятельности и нарушения движения, у людей отмечаются проблемы с концентрацией внимания, галлюцинации, бессонница и быстрая потеря веса. Об это пишет The Guardian.

Первые случаи необычной болезни были обнаружены два года назад у жителей восточной провинции Нью-Брунсвик. При этом отмечается, что, по крайней мере, в девяти случаях симптомы болезни развились у тесно контактирующих с больными.

Предположительно, заболевание похоже или связано с болезнью Крейтцфельдта-Якоба — смертельным заболеванием мозга. По мнению экспертов, причиной заболевания могут быть нейротоксины, которые в высоких концентрациях содержатся в омарах, ловлей которых занимается большинство жителей канадской провинции.

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