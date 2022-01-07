За сутки в Петербурге вывезли более 45 тысяч кубометров отходов

За сутки в Петербурге вывезли более 45 тысяч кубометров отходов. Фото: pixabay

За сутки в Петербурге вывезли более 45 тысяч кубометров отходов. Фото: pixabay

Самыми проблемными районам по вывозу мусора стали Невский и Приморский: оттуда поступает больше всего жалоб местных жителей. В целом за минувшие сутки в Петербурге вывезли 45,1 тысяч кубометров отходов.

Отмечается, что на линии по вывозу мусора находилось 423 единицы техники. Об этом сообщают в пресс-службе «Невского экологического оператора».

Отмечается, что региональный оператор по обращению с отходами старается максимально усилить работу с привлечением дополнительных единиц техники. Кроме того, всё больше мобильных бригад выходит на зачистку дворов. Как заявили в пресс-службе, экологический оператор собственными силами помогает генподрядчику с вывозом ТКО.

Жалобы на нерегулярную зачистку от мусора практически отсутствуют в Адмиралтейском, Красногвардейском, Пушкинском, Центральном, Кронштадтском, Василеостровском, Колпинском, Московском и Фрунзенском районах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге возбудили 55 административных дел за плохую уборку снега и мусора. Неприятности коснулись и регоператора твердых коммунальных отходов — «Невского экологического оператора».